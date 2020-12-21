В Иркутске бизнесмены поставили виселицу перед зданием правительства

https://static.news.ru/photo/56528062-4376-11eb-b81e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/inci38

На площади около здания иркутского правительства местные коммерсанты установили виселицу.

На ней прикреплено чучело с табличками: «бизнес», «налоги», «кредиты», «электроэнергия». Бизнесмены выступают против ограничений, установленных чиновниками в рамках борьбы с коронавирусом. Фотографии виселицы появились в группе социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Иркутск».

21 декабря иркутский губернатор Игорь Кобзев проведёт совещание, на котором будут решаться вопросы о необходимости введения отсрочки по арендной плате для малого и среднего бизнеса в период пандемии.

С 19 октября в Иркутской области кафе и рестораны могут работать только до 23:00. Торговые центры и кинотеатры продолжают свою работу. Школьники посещают учебные заведения. Кобзев ранее опроверг возможность введения локдауна.

Всего в регионе коронавирусной инфекцией заразилась 38,1 тысячи человек, скончались 1093. За прошедшие сутки был зафиксирован 271 новый случай коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, только треть компаний повысит зарплаты своим сотрудникам в 2021 году. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру». Лишь 35% руководителей планируют расширять штат, столько же руководителей намерены открыть новые направления деятельности для удержания бизнеса на плаву.