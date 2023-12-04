В Иркутске арестовали шесть человек по делу об убийстве школьника В Иркутске арестовали шесть человек по делу об убийстве школьника на остановке

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

По уголовному делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержаны 6 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Иркутской области. Там отметили, что следователи СК установили личности всех участников конфликта и изъяли орудие преступления — нож.

Также в МВД уведомили, что инцидент не связан с популярным сериалом «Слово пацана». Ранее в соцсетях появилась информация, что подростки подражали его героям, когда совершали деяние. Однако подозреваемый в убийстве — 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска — заявил, что этот сериал не смотрел.

Убийство школьника на автобусной остановке в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана», — сообщили в МВД.

Ранее ученика девятого класса в присутствии друзей убили на остановке в Иркутске. На 15-летнего подростка с ножом напал один из сверстников. Региональное МВД сообщало, что подозреваемые были найдены и задержаны менее чем за сутки. Двое из них находились в 200 километрах от Иркутска. По факту произошедшего возбуждено дело по статье Уголовного кодекса об убийстве.

СМИ предположили, что один из подозреваемых в убийстве школьника на остановке в Иркутске состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Следователи также проверяют версию о том, что задержанные могли находиться в алкогольном или наркотическом опьянении.