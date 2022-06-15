В иностранных самолетах появились наклейки с антироссийскими призывами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Сети поделились фотографиями, на кoторых запечатлены наклейки с антироссийскими призывами, размещенные в туалетах самолетов различных зарубежных авиакомпаний. В частности, на одной из них изображено крушениe лайнера, соoбщает Telegram-канал «Известий».

Стикеры расклеены в уборных на бортах компаний Lufthansa, Turkish Airlines, Bangkok Airways и Emirates, отмечает издание. Пользователи Интернета подозревают, что за этим стоят граждане Украины.

Из-за западных санкций, которые были введены против «Аэрофлота» в марте, компания сократила зарубежную маршрутную сеть с 56 до 13 конечных точек, что привело к снижению пассажиропотока. Эксперты предрекли авиаперевозчику работу исключительно на внутреннем рынке России.

Ранее эксперты из компании IBA сообщили, что «Аэрофлот» начнет разбирать свои лайнеры на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолетов в работоспособном состоянии. Аналитики также отметили, что заменить зарубежные суда российскими в ближайшее время не получится.