В Ингушетии задержали участника нападения на силовиков «Известия»: ФСБ задержала участника нападения на силовиков в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевик, причастный к нападению на пост Госавтоинспекции (ГАИ) и перестрелке с правоохранителями в Малгобекском районе задержан в Ингушетии, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, мужчина был задержан, когда искал еду.

Задержанный — Михаил Мошхоев — искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики. Благодаря профессиональным действиям сотрудников, террориста удалось взять живым, — рассказало издание.

Члены бандгруппы 5 апреля в Малгобекском районе открыли огонь по сотрудникам полиции. Трое полицейских погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что один из преступников, разыскиваемых за нападения на сотрудников полиции, сдался силовикам. Им оказался Амир Боков 2001 года рождения. МВД республики объявило вознаграждение в три миллиона рублей за информацию о причастных к нападениям. Сообщалось о поиске оставшихся на свободе трех человек.