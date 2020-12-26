Сбытчиков сильнодействующих веществ задержали в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/afbf5418-4862-11eb-a260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбытчиков сильнодействующих веществ, включая трёх сотрудников силовых структур, задержали в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК республики.

По данным следствия, в 2020 году жителями Ингушетии была создана устойчивая организованная группа в целях систематического сбыта на территории республики сильнодействующих веществ, в состав которой входило не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков у подозреваемых была обнаружена крупная партия сильнодействующих веществ. По предварительным данным, стоимость такого объёма на нелегальном рынке может достигать 5 млн рублей.

Следственные органы возбудили дело по статье «Хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершённые организованной группой в крупном размере». Участникам группы грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал NEWS.ru, в Волгограде суд приговорил военнослужащего Владимира Аляева к 15,5 года колонии строгого режима по делу об организации лаборатории по производству наркотиков.