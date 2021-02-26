В Ингушетии задержали бывшего главу МВД Погорова

https://static.news.ru/photo/888ea578-7856-11eb-be5e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров, находившийся в розыске с 2019 года, был задержан по уголовному делу о насилии в отношении более 60 правоохранителей во время протестных акций. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске. В отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует РИА Новости заявление СКР.

Уточняется, что Погорову было предъявлено обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти.

В 2019 году активисты из Ингушетии Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов, а также старейшина Ахмед Барахоев, получившие по 10 суток административного ареста за несанкционированные митинги, должны были выйти на свободу 13 апреля, но этого не произошло. Их вновь задержали на выходе из спецприёмника в Нальчике. Как рассказала адвокат Фатима Урусова, лидеры ингушского протеста были повторно задержаны ещё на 48 часов.

Силовики тогда хотели завести на активистов уголовные дела. На Барахоева — по статье о применении насилия к представителю власти, Мальсагова — за призыв к массовым беспорядкам, на Чемурзиева — за организацию применения насилия по отношению к представителям власти.

3 апреля 2019 года спецслужбы провели оперативно-следственные мероприятия у пяти активистов протестного движения, в результате которых Ахмеда Погорова и председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева увезли на допрос. Тогда же Чемурзиев, Мальсагов и Барахоев были арестованы на 10 суток. Отбывая наказание в спецприёмнике, 65-летний Барахоев объявил голодовку, писал NEWS.ru.