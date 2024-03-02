В Ингушетии ввели режим КТО В части города Карабулак в Ингушетии введен режим КТО

Фото: НАК

В части города Карабулак в Ингушетии введен режим КТО, сообщил оперштаб республики. Контртеррористическая операция проводится на четырех улицах, передает ТАСС.

Принято решение о проведении с 19:30 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева, — сообщили в оперативном штабе.

По данным Telegram-канала «112», в городе силовики блокировали террористов в частном доме. Опубликованы кадры с места. На видео слышны звуки стрельбы и взрывов.

Предположительно, злоумышленники планировали теракты в местах массового скопления людей, бой с ними ведет спецназ ФСБ.

В середине февраля в Белоруссии комитет госбезопасности объявлял о введении режима КТО на территории Лельчицкого района Гомельской области, который на юге граничит с Сарненским районом Ровненской области Украины. Местных жителей просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников силовых структур. Позже, 22 февраля, Минобороны Белоруссии сообщило, что Украина сосредоточила у границы 112 тысяч военных. Глава ведомства Виктор Хренин отмечал, что обычно для охраны границы привлекаются около 17 тысяч солдат.