В Ингушетии украли выделенный на поддержку семей 1 млрд рублей В Ингушетии задержали троих по делу о хищениях средств из бюджета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики задержали троих жителей Ингушетии, организовавших ОПГ для хищения средств, выделенных из федерального бюджета для мер поддержки семей с детьми, сообщили в ГУ МВД по СКФО. Отмечается, что фигуранты украли более 1 млрд рублей.

Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении двух фигурантов Пятигорским городским избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет семь несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год фигуранты получали копии личных документов местных жителей, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, а затем оформляли подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП «РОИЖК РИ» и покупателями. Более того, они создавали свидетельства о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных вне России.

Ранее в Дагестане правоохранители задержали еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей. Все они, по предварительным данным, являются начальниками подразделений «Дагэнерго». По этому делу арестованы еще восемь энергетиков, в том числе замдиректора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев.