В Ингушетии пятилетняя девочка умерла от отравления СК: в Ингушетии выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки от отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы в Ингушетии начали проверку по факту смерти пятилетней девочки в больнице, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону. Девочку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу 26 января с признаками химического отравления, от которого она умерла на следующий день.

В настоящее время проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, и назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в Следственном комитете.

Региональная прокуратура также проводит свою проверку по факту смерти ребенка. В ведомстве пообещали установить обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также своевременности и качеству медицинской помощи. Ход проверки взял на контроль прокурор Ингушетии.

Ранее семь человек пострадали от отравления угарным газом в частном доме в Каспийске (Дагестан). Все пострадавшие были госпитализированы в центральную городскую больницу в терапевтическое и детское отделения в состоянии средней степени тяжести. Один из пострадавших, ребенок 2017 года рождения, временно находится под наблюдением в реанимации.