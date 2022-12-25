В Ингушетии полицейский разбил служебный внедорожник, чтобы спасти мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии в городе Сунжа полицейский разбил служебный автомобиль, чтобы не сбить выбежавшего на дорогу ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, ни мальчик, ни сотрудников правоохранительных органов не пострадали.

На кадрах видно, что подросток пытался перейти дорогу в неположенном месте. Перебежав уже часть пути, по неизвестной причине он решил вернуться. В этот момент, ехавший на внедорожнике полицейский, заметил мальчика и попытался уйти от столкновения, выехав на тротуар.

Патрульный автомобиль проскользил вдоль ребенка, едва задев его шарф, после чего врезался в забор частного дома. Судя по кадрам, у внедорожника полностью смята передняя часть, из-за чего оказались повреждены лонжероны.

Мальчик увидел, что полицейская машина дымиться, однако, видимо, испугавшись сбежал. Силовику помог проезжавший мимо мужчина — он быстро припарковался и подбежал к пострадавшему.

Ранее в Москве полицейские спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего мальчика. Один из них поднялся на этаж, где находился ребенок, с помощью оконной решетки и газовой трубы, и вернул мальчика в квартиру.