В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим контртеррористической операции отменен в Ингушетии, сообщили в оперативном штабе региона. Ранее спецназ ФСБ ликвидировал боевиков в городе Карабулаке.

На территории г. Карабулак Республики Ингушетия, ограниченной улицами: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, приказом начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия с 12.45 мск воскресенья правовой режим КТО и временные ограничения отменены, — сообщили в ведомстве.

Ранее спецназ ликвидировал шестерых боевиков в ходе КТО. При этом уточнялось, что никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализация боевиков стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб. Правоохранители вскрыли деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа.

Вместе с тем Telegram-канал Baza сообщал о гибели случайного прохожего во время перестрелки сотрудников специальных подразделений с боевиками. Личность мужчины пока не установлена. Ранения получили трое силовиков. 41-летний сотрудник МВД, доставлен в больницу с ранением уха, еще у двоих осколочные ранения.

Согласно данным Национального антитеррористического комитета, ликвидированные в ходе контртеррористической операции бандиты были причастны к нападению на пост ДПС. Преступники убили троих сотрудников патрульной службы.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео боя с боевиками, заблокированными спецназом ФСБ в одном из домов в Карабулаке. На представленной видеозаписи можно увидеть, как спецназ ведет перестрелку с боевиками, которые заняли квартиру на верхних этажах жилого дома. Кроме того, слышны звуки взрывов.