В Ингушетии обстреляли машину полицейского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ингушетии обстреляли машину полицейского, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, к машине оперативника подъехала Toyota без номеров, из которой неизвестные открыли огонь. Одна пуля прилетела в подголовник водителя, другая — в обшивку пассажирской двери, еще две вылетели через боковые стёкла.

Канал отмечает, что сотрудник не пострадал, в его машине разбиты стекла. Он связывает произошедшее с профессиональной деятельностью, хотя не исключается, что его могли с кем-то спутать.

22 ноября сотрудники правоохранительных органов ликвидировали предполагаемого члена террористической группировки в городе Сунжа в Ингушетии. В ходе операции был ранен один из силовиков.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе операции был ранен один из силовиков, в каком он состоянии, не уточняется. Агентство выяснило, что убитый злоумышленник подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, разыскиваемым за ряд вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии.

Ранее сообщалось, что военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. По данным губернатора Александра Богомаза, в ходе нападения погибли два человека, в результате обстрела в Сушанах сгорел дом.