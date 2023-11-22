Подозреваемого в терроризме убили в перестрелке в Ингушетии Предполагаемого члена террористической группировки ликвидировали в Ингушетии

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали предполагаемого члена террористической группировки в городе Сунжа в Ингушетии, сообщили журналистам в пресс-службе Управления ФСБ России по региону. По данным «Интерфакса», в ходе операции был ранен один из силовиков.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, сотрудники спецслужбы, получив информацию о месте нахождения злоумышленника, организовали операцию по его поимке. При попытке задержания подозреваемый открыл по сотрудникам правоохранительных органов огонь.

В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность устанавливается. Жертв среди гражданского населения нет. Обстановка контролируется, — заверили в ведомстве.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органов сообщил, что в ходе операции был ранен один из силовиков, в каком он состоянии, не уточняется. Агентство выяснило, что убитый злоумышленник подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, разыскиваемым за ряд вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии.

Ранее сообщалось, что военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. По данным губернатора Александра Богомаза, в ходе нападения погибли два человека, в результате обстрела в Сушанах сгорел дом.