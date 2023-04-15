В Ингушетии уничтожены четверо участников нападений на полицейских

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Малгобекском районе Ингушетии ликвидированы четверо боевиков, участвовавших в нападениях на полицейских в конце марта и в начале апреля, сообщила пресс-служба главы республики и правительства. Еще двое бандитов задержаны и отправлены под арест.

В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое задержаны и заключены под стражу, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что показания арестованных боевиков позволили силовикам обнаружить схроны с оружием и боеприпасами, а также установить и задержать девять жителей Ингушетии и Чечни, которые помогали преступникам в их передвижении и поисках укрытия. Работа по установлению других лиц, оказывающих содействие преступникам, продолжается.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил в своем Telegram-канале, что боевики назвали себя сторонниками «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, религия для них является лишь прикрытием для реализации поставленных хозяевами задач по дестабилизации обстановки на Кавказе и ослаблению России.

Ранее сообщалось, что МВД Ингушетии назначило награду за информацию о боевиках, которые открыли огонь по силовикам при попытке задержания в Малгобекском районе. Сумма вознаграждения составляет 3 млн рублей.

Режим КТО в Малгобекском районе Ингушетии был введен с 20:00 мск 3 апреля после того, как преступники устроили перестрелку с полицейскими. В результате один из силовиков был ранен. Пятеро боевиков обстреляли пост ДПС и скрылись на автомобиле ВАЗ-2105.

5 апреля в ходе контртеррористической операции в селении Зязиков-Юрт была обнаружена банда боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление. В результате нападения трое полицейских погибли, еще восемь получили ранения. Бандитам удалось скрыться.