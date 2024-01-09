В Ингушетии ищут десять человек после похищения местного жителя В Ингушетии объявили план «Перехват» после похищения местного жителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии разыскивают злоумышленников, похитивших и избивших местного жителя, сообщает Telegram-канал SHOT. Как уточняется, их было порядка десяти человек. Они подъехали к пострадавшему на двух автомобилях, затолкали его в салон одной из них и увезли в неизвестном направлении. Объявлен план «Перехват».

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 8 января в селе Кантышево. Спустя четыре часа 36-летнего пострадавшего привезли обратно и вытолкали из салона недалеко от дома. При этом он оказался сильно избитым.

По словам знакомого жертвы, которые приводит канал, скорую помощь помогли вызвать очевидцы. В больнице у мужчины также диагностировали перелом челюсти. Сам пострадавший рассказал, что похитители забрали у него 38 тысяч рублей наличными, и больше не стал ничего объяснять. По данным канала, в момент происшествия он был нетрезв, а ранее сам был судим за умышленное причинение вреда средней тяжести.

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