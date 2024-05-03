В Ингушетии главбуха поймали на многомиллионных махинациях В Ингушетии главбуха-бюджетника подозревают в махинациях на 40 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии правоохранители возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе МВД России. Отмечается, что подозреваемым проходит главный бухгалтер местной бюджетной организации. По предварительным данным, он совершил махинации в общей сложности почти на 40 млн рублей.

По версии полиции, в течение 2020 года подозреваемый, используя свое служебное положение, под предлогом оплаты якобы оказанных услуг осуществлял переводы денежных средств на счета предприятий, оформленных на подставных лиц. Всего за данный период незаконно было перечислено свыше 36 миллионов 270 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

По данным МВД, бывший главбух выплачивал своим знакомым и родственникам заработные платы якобы за трудовую деятельность в учреждении, где он работал. Таким образом было похищено более 5,4 млн рублей бюджетных средств. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что третий фигурант по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова отправлен под стражу. Речь идет об Александре Фомине, который обвиняется по статье о даче взятки. Он останется под стражей до 23 июня.