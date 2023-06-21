В Ингушетии ЕГЭ по информатике сорвался из-за срока пробной версии Excel

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Учащаяся перед началом единого государственного экзамена по информатике

Не все школьники в Назрани смогли сдать ЕГЭ по информатике, потому что на компьютерах истек срок пробной бесплатной версии программы Excel, передает Telegram-канал Baza. Пробный период закончился прямо во время экзамена, и программу пришлось срочно переустанавливать. Некоторым ученикам не удалось выполнить задание до окончания экзамена.

В региональном Министерстве образования школьникам, которые не успели выполнить задания, посоветовали сразу писать жалобу или заявление на пересдачу.

В школе, где проходил экзамен, пояснили, что часть компьютеров привезли в учреждение за несколько дней. Не на всех устройствах успели проверить программное обеспечение.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что школьники могут приходить на сдачу единого государственного экзамена в жаркую погоду, не соблюдая дресс-код. Он отметил, что ответ на вопрос о том, надевать шорты или форму на ЕГЭ, должен зависеть прежде всего от ощущений выпускников. По его словам, экзамен — это не эффектная демонстрация себя одноклассникам, учителям и проверяющим.