В храмы на Рождество пришли в этом году в десять раз меньше москвичей

https://static.news.ru/photo/7939bcae-527f-11eb-961d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождественские богослужения в этом году состоялись в 475 московских храмах. В них приняли участие около 140 тысяч москвичей — почти в 10 раз меньше в сравнении с предыдущими годами.

Мероприятия в столице были организованы в порядка 475 храмах и прошли с соблюдением всех требований в условиях пандемии коронавируса. Всего в рождественских богослужениях приняли участие 140 тысяч человек, а в ночь с 6 на 7 января — 60 тысяч москвичей, — сообщил ТАСС глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

По его словам, в рождественских богослужениях ранее принимали участие более миллиона москвичей.

Как писал NEWS.ru, в храм Христа Спасителя на богослужение в Рождество прихожан впускали только по пригласительным билетам. Причиной введения таких мер в Русской православной церкви (РПЦ) назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку из-за распространения коронавируса и заботу о здоровье верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.