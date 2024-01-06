В храмах Белгорода и Шебекино отменили богослужения в ночь на Рождество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде после обстрелов со стороны ВСУ в храмах отменили богослужения в ночь на Рождество, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. По его словам, власти приняли такое решение по согласованию с Белгородской митрополией РПЦ.

Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой, — написал глава города.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал об отмене рождественских богослужений в своей проповеди, видео которой опубликовано на YouTube-канале епархии. По словам священнослужителя, в Сочельник накануне Рождества православным верующим следует провести духовную работу над собой и «проделать путь к Вифлеемской пещере».

К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой [приграничной] зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех нас подстерегает. Но мы будем молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах, — сказал он.

Ранее в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщили, что в столице в Рождество будут работать 550 храмов. В них ожидается около миллиона человек.