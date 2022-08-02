В Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали троих подозреваемых в убийстве медвежонка на федеральной трассе вблизи поселка Салым, заявила NEWS.ru официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, мужчины признались, что вывезли тушу убитого животного, разделали ее, а останки сожгли и выбросили. Против них завели уголовное дело за незаконную охоту.

В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак, — сказала Волк.

Против задержанных завели уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В ходе обысков у них изъяли ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль, на котором перевозили убитого медвежонка.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган в беседе с NEWS.ru заявил, что злоумышленники, расстрелявшие животное, должны быть наказаны по всей строгости закона. Он пообещал направить депутатский запрос в полицию и прокуратуру.