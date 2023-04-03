В ХМАО задержали обвиняемого в тройном убийстве 23-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержан обвиняемый в тройном убийстве, которое было совершено 23 года назад на территории Нижегородской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщается на сайте МВД, в течение 20 лет злоумышленник скрывался под именем умершего человека.

По словам Волк, в августе 1999 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на частную пилораму в деревне Беласовка. Он нанес ножевые ранения владельцу пилорамы и его брату, от которых они скончались по дороге в больницу. Кроме того, злоумышленник зарезал еще одного мужчину, который находился в жилом доме на том же участке.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Все это время полиция разыскивала скрывшегося преступника, пока в 2023 году не было установлено, что он проживает в Когалыме под чужим именем.

В ходе служебной командировки полицейскими совместно со следователями при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник задержан. Поддельный паспорт изъят в ходе обыска в арендованной им квартире, — сказала Волк.

Она добавила, что личность задержанного подтвердила геномная экспертиза. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в Кургане следователи установили личности убийц главного редактора местной газеты Владимира Кирсанова. Журналиста забили до смерти 21 год назад. Его тело было спрятано преступниками и до сих пор не найдено. По данным следствия, убийц было четверо. Двое из них были убиты в 2007 и 2008 годах, а еще двое находятся под арестом по другим статьям.