Забравшегося на столб пообедать медведя убило током в ХМАО В ХМАО медведь залез на столб за яйцами и умер от удара током

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе разряд тока поразил медведя, который забрался на электрическую опору, чтобы полакомиться яйцами из гнезда птицы, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Провода находились под сильным напряжением, и от разряда косолапый скончался на месте.

Очевидцы происшествия вызвали на место специалистов, чтобы снять труп животного со столба.

В Дагестане маленький медвежонок укусил пастуха. Мужчина услышал паническое мычание коровы и подошел, чтобы узнать причину. Оказалось, что на нее напал медвежонок. Пастух не растерялся и ударил косолапого по голове палкой, а тот в ответ сначала впился зубами в бедро мужчины, а после испугался и убежал в лес.

Возле поселка Малки на Камчатке медведь сначала гулял вдоль дороги, а затем вышел к людям. Очевидцы решили, что косолапого подкармливают, поэтому он не боится выходить в людные места. Видео разлетелось по Сети.

Ранее на Камчатке в погоню за лодкой с туристами бросилась медведица. По всей видимости, она посчитала водный транспорт угрозой и кинулась за ним в воду. При этом на берегу остались еще две особи. С криками людей лодка устремилась вперед на всех парах. К счастью, туристами удалось спастись.