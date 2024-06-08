В Ханты-Мансийском автономном округе разряд тока поразил медведя, который забрался на электрическую опору, чтобы полакомиться яйцами из гнезда птицы, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Провода находились под сильным напряжением, и от разряда косолапый скончался на месте.
Очевидцы происшествия вызвали на место специалистов, чтобы снять труп животного со столба.
В Дагестане маленький медвежонок укусил пастуха. Мужчина услышал паническое мычание коровы и подошел, чтобы узнать причину. Оказалось, что на нее напал медвежонок. Пастух не растерялся и ударил косолапого по голове палкой, а тот в ответ сначала впился зубами в бедро мужчины, а после испугался и убежал в лес.
Возле поселка Малки на Камчатке медведь сначала гулял вдоль дороги, а затем вышел к людям. Очевидцы решили, что косолапого подкармливают, поэтому он не боится выходить в людные места. Видео разлетелось по Сети.
Ранее на Камчатке в погоню за лодкой с туристами бросилась медведица. По всей видимости, она посчитала водный транспорт угрозой и кинулась за ним в воду. При этом на берегу остались еще две особи. С криками людей лодка устремилась вперед на всех парах. К счастью, туристами удалось спастись.