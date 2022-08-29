В ХМАО совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. На его борту находились семь человек. По предварительным данным, все они живы, передает ТАСС со ссылкой на источник в главке МЧС по региону.

Инцидент произошел в Сургутском районе. К месту вынужденной посадки направлен другой вертолет Ми-8.

Предварительно, погибших нет. На земле разрушений и жертв также нет, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пропали с радаров сразу два частных вертолета Robinson R44. На их поиски был направлен Ми-8, однако вскоре пилоты воздушных судов вышли на связь. В результате происшествий никто не пострадал.

В середине июля в Ленобласти потерпел крушение вертолет Ми-8. Воздушное судно принадлежало Росгвардии и выполняло учебно-тренировочный полёт. Предполагается, что причиной аварии стал сильный ветер, закрутивший Ми-8. На его борту находились три человека, все они остались живы.