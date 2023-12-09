В ХМАО охотники обвинили силовиков в краже и угрозе оружием NEFT: в ХМАО охотники обвинили силовиков в краже и угрозе оружием

Фото: Faisal Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югре охотники обвинили трех человек в похищении документов и угрозе убийством, сообщает издание NEFT. По его данным, обвинения выдвинуты в адрес действующего и бывшего сотрудников Росгвардии, а также местного предпринимателя.

Издание отмечает, что пострадавшим оказался охотник Олег Новоселов. По его словам, в краже он обвиняет начальника отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Кондинском районе капитана Алексея Боярских, экс-начальника этого отделения Сергея Панова и предпринимателя Андрея Петрова.

Новоселов рассказал, что, вернувшись с коллегами по увлечению из леса, он нашел свой снегоход взломанным. Из него якобы пропали документы, оборудование и ключи. Группу похитителей охотники обнаружили, отправившись по ее следам.

Петров и Панов находились в сильном алкогольном опьянении и начали вести себя неадекватно. Петров постоянно кидался, а позже достал карабин, проверил наличие в нем патронов, передернул затвор и с криками «я сейчас вас порешаю» начал наставлять карабин на нас. Пьяные выходки своего друга Боярских даже не думал пресекать, а сидел на буране и снимал все происходящее на телефон, — рассказал Новоселов.

По его словам, им было написано заявление в полицию. Позже ему сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи, похищения или повреждения документов. При этом Новоселов настаивает, что была еще угроза убийством.

Ранее в Пермском крае при загоне лося был случайно убит один из охотников. Подробности происшествия пока неизвестны, но в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии подтвердили информацию о случившемся. ЧП произошло в Кишертском районе в частном охотничьем хозяйстве «Беркут». Как предположили в Минприроды, причиной произошедшего могло стать несоблюдение техники безопасности, что часто случается на охоте.