В ХМАО начнут штрафовать за курение в общественных местах Власти Югры приняли закон о штрафах за курение в общественных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла закон о штрафах за курение в общественных местах. Речь идет о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, в том числе кальянов, говорится в Telegram-канале регионального правительства. Сумма штрафов составит от 500 до 1500 рублей, фиксировать нарушения будут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.

Курящих в общественных местах югорчан начнут штрафовать. Закон приняла окружная дума <...>. [Нарушителям] придется заплатить от 500 до 1500 рублей, — говорится в публикации.

С 7 сентября в Ярославской области начали штрафовать за плевки в общественных местах. В регионе был введен переходный период, во время которого нарушители получали предупреждения за антиобщественное поведение. Этот регион первым в России ввел штрафы за плевки. Документ предполагает взимать за плевок в общественном месте штраф в размере 1500 тысячи рублей, а при повторном нарушении — три тысячи.

Ранее правительство России опубликовало постановление о внесении изменений в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, которое позволит инспекторам ГИБДД штрафовать водителей за езду зимой на летних шинах.