В ХМАО мужчина заживо сгорел в кабине грузовика В Сургуте мужчина заживо сгорел в кабине грузовика

Фото: СК РФ

В Сургуте мужчина заживо сгорел в кабине грузовика. Об этом сообщили представители Следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу. Отмечается, что трагедия произошла в субботу, 19 ноября. Причины, по которым кабина грузовика загорелась, к настоящему моменту неизвестны.

По предварительным данным, около 19:00 произошло возгорание кабины грузового автомобиля, припаркованного по улице Маяковского города Сургута. В результате пожара погиб находившийся в кабине мужчина, ещё один мужчина госпитализирован с ожогами в медицинское учреждение, — подчеркивает следствие.

В настоящий момент сотрудники ведомства выясняют причины произошедшего. Процессуальное решение органы правопорядка примут по итогам проверки.

Ранее в МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в ДТП с участием иномарок Kia Ceed и Datsun на трассе «Югра» в Советском районе погибли четыре человека.

ЧП произошло накануне. Водители авто получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).