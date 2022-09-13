В ХМАО могут начать делать туалетную бумагу из секретных документов

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) могут начать делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций, сообщает портал URA.RU. Об идее сообщил директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев, ее поддержали региональные власти.

Наше предприятие уничтожает от 20 до 40 тонн секретных документов в месяц со всего округа. Это конфиденциальные документы банков, нефтяных компаний, государственных ведомств и учреждений. Они сначала должны быть уничтожены. Из них мы сможем производить примерно до 400 000 рулонов туалетной бумаги, — сообщил Валиев.

Валиев отметил, что стоимость туалетной бумаги из секретных документов будет на 10–15% меньше, чем у конкурентов. Продажа бумаги будет обеспечена за счет сотрудничества властей ХМАО с торговыми центрами.

Ранее в ходе форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине» и сдать макулатуру. По его словам, можно построить хоть 1000 заводов по переработке отходов, но от этого «толку не будет» без личной вовлеченности в раздельный сбор мусора.