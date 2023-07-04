В Химках потушили пожар в здании бывшей мебельной фабрики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках удалось потушить, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Итоговая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали в 04:04, — заявили в МЧС.

Уточняется, что пожар начался с возгорания лакокрасочных материалов на площади 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.

Ранее сообщалось, что пожарный и ребенок погибли при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Королеве. Они сорвались с высоты. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома 10 человек.

Кроме того, в городе Шебекино Белгородской области на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар после атаки дрона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто в результате инцидента не пострадал.