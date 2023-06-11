В Химках мужчина высунулся с автоматом из люка машины и начал стрелять

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В Химках мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата, высунувшись из люка Mercedes с автоматом, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области. Вскоре его задержали.

От местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат. Незамедлительно приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции правонарушитель был установлен, — рассказали в ГУ МВД.

Задержанным оказался москвич 1996 года рождения. У него был изъят страйкбольный автомат, который отправлен на экспертизу. В настоящее время выясняются обстоятельства этого инцидента.

Ранее в Екатеринбурге ссора на дороге вылилась в стрельбу из винтовки и тяжелым ранением 19-летнего местного жителя. Инцидент произошел утром 8 июня в Пионерском поселке, где на дороге возник конфликт между тремя парнями на самокатах и водителем Range Rover. После перепалки автомобилист, оказавшийся местным предпринимателем, произвел четыре выстрела из пневматического ружья. Пострадавший 19-летний Никита Старцев был доставлен в реанимацию с проникающим ранением брюшной полости, ему была сделана операция.