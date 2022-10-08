Российские сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка (ПСБ) в центре Херсона, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб региона. Как утверждает источник, террористический акт готовился украинскими властями.
Боевики киевского режима готовили теракт в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в Херсоне. Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, инцидент мог привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей Херсона.
Ранее ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб писал, что теракт предотвращен в Скадовске Херсонской области. Как доложил источник агентства, инцидент планировался около административного здания.
До этого в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в Мелитополе, обнаружив и обезвредив гранату у детской площадки. Пострадавших в результате инцидента не было.
В сентябре РИА Новости со ссылкой на анонимного сотрудника силовых структур писало, что российские силовики устранили угрозу целой серии терактов в Херсонской области. По словам источника, один из диверсантов был нейтрализован, второй задержан.