ТАСС: в херсонском банке ПСБ предотвращен теракт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка (ПСБ) в центре Херсона, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб региона. Как утверждает источник, террористический акт готовился украинскими властями.

Боевики киевского режима готовили теракт в отделении банка ПСБ на проспекте Ушакова в Херсоне. Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, инцидент мог привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей Херсона.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб писал, что теракт предотвращен в Скадовске Херсонской области. Как доложил источник агентства, инцидент планировался около административного здания.

До этого в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в Мелитополе, обнаружив и обезвредив гранату у детской площадки. Пострадавших в результате инцидента не было.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на анонимного сотрудника силовых структур писало, что российские силовики устранили угрозу целой серии терактов в Херсонской области. По словам источника, один из диверсантов был нейтрализован, второй задержан.