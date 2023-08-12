В Херсонской области Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» с боекомплектами, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. В результате успешной атаки российских сил было ликвидировано трое военнослужащих ВСУ, еще четверо — ранено.