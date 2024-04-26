В Херсонской области заявили о психологической атаке ВСУ на жителей Барбашов: ВСУ начали психологическую атаку на жителей левобережья Херсонщины

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали психологическую операцию против мирного населения левого берега Днепра, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские военные начали «охоту» на местных жителей и террор гражданской инфраструктуры. Таким образом он прокомментировал атаку на Новую Каховку с помощью беспилотников 25 апреля, в результате которой пострадал 12-летний ребенок.

Новый этап террора, который они [власти Украины] начали сегодня, рассчитанный больше на опубличивание, связан с тем, что выделение денег Конгрессом [США] они хотят превратить в психологическую операцию, направленную на мирных жителей, — отметил Барбашов.

Он считает, что действия ВСУ направлены на запугивание мирного населения. По трассам вдоль Днепра регулярно совершаются атаки на гражданские машины, добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные в составе группировки войск «Днепр» поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Уточняется, что удар наносился при помощи артиллерийских орудий. В результате успешных действий российских военных были поражены два пункта управления БПЛА. Кроме того, ВС РФ ударили по трем наблюдательным пунктам украинской армии.