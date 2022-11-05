В Херсонской области заявили о готовящемся наступлении ВСУ Стремоусов: ВСУ перед наступлением на Херсонскую область стягивают войска к линии фронта

Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Кирилл Стремоусов

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска Украины стягиваются к линии фронта. Они готовятся к новому наступлению на регион, отметил он в Telegram.

Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму, — отмечается в его сообщении.

Стремоусов также рассказал, что на Николаевском участке фронта украинцы, используя поддержку авиации и танков, нарастили интенсивность обстрелов российских позиций. Речь об участке от Александровки до Благодатного. Минометные батареи и артиллерия используются ВСУ на Андреевском и Бериславском участке.

Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники, — уточнил Стремоусов.

Представитель администрации региона также указал на то, что в районе Майского российские войска уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки «Акация» украинской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами заявил о необходимости эвакуировать жителей Херсонской области из зоны наиболее опасных боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что мирное население не должно страдать от обстрелов.