В Херсонской области заявили, что ВС России контролируют Кинбурнскую косу

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Кинбурнская коса

Кинбурнская коса Николаевской области, которая расположена на левом берегу Днепра, остается под полным контролем Вооруженных сил России. Так в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отреагировали на информацию о высадке на косе десанта ВСУ, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что информацию об украинском десанте распространяли несколько пабликов в соцсетях, некоторые даже заявляли, что Кинбурнская коса якобы оказалась под контролем украинских войск.

Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал, — пояснили в пресс-службе.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что 13 ноября группа диверсантов морского центра спецопераций Вооруженных сил Украины была уничтожена при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. По его словам, в результате было ликвидировано около 20 украинских военных, а также четыре легкомоторных лодки.