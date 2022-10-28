В Херсонской области завершили эвакуацию населения с правого берега Днепра Стремоусов: в Херсонской области закончена эвакуация жителей с правобережья Днепра

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Эвакуация мирного населения Херсонской области с правобережья Днепра завершена, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов. Точное число уехавших гражданских он не назвал. По словам Стремоусова, людям дали возможность уйти с линии огня.

Действительно, закончилась эвакуация. <...> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами [ВСУ] Херсонской области, — цитирует Стремоусова агентство.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что будут эвакуированы до 60 тысяч жителей области. Их, по его словам, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что жителям Херсонской области, решившим переехать в другие регионы страны, начали выдавать жилищные сертификаты в Краснодарском крае и на Ставрополье. Он добавил, что данный механизм будет использоваться и далее для тех, кто захочет переехать.