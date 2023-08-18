В Херсонской области запретили использовать БпЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, запрещающий использовать беспилотники в регионе. Как следует из документа, мера принята для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

С 10 августа 2023 года и до особого распоряжения запретить использование всех типов беспилотных воздушных судов на территории Херсонской области, — говорится в документе.

Отмечается, что использование беспилотников допускается на основании решения оперативного штаба Херсонской области.

Также поручено назначить посты воздушного наблюдения и дежурные подразделения по борьбе с БпЛА, и ежедневно передавать информацию дежурной службе штаба обороны Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Он собирал данные о расположении военной техники и личного состава российской армии.

По данным контрразведчиков, работающих в зоне СВО, 54-летний командир отряда территориальной обороны ВСУ, получил задание от сотрудника Службы безопасности Украины. Он должен был собирать военную информацию. Возбуждено уголовное дело.