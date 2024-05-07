В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС

В Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Речь идет о мужчине 1987 года рождения.

Отмечается, что он был завербован Киевом в июле 2022 года. По данным силовиков, подозреваемый хранил дома взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов в регионе. Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Днем ранее ФСБ России сообщила о задержании в Тамбове россиянина, который готовил подрывы зданий областного и арбитражного судов. Представители спецслужбы и сотрудники РЖД пресекли противоправную деятельность гражданина РФ 1980 года рождения. Задержанный планировал подорвать самодельные взрывные устройства у зданий судов по указке украинских спецслужб. По факту приготовления террористического акта возбуждено уголовное дело.