В Херсонской области задержали восемь пособников ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В течение месяца в Херсонской области были задержаны восемь пособников Вооруженных сил Украины, сообщили представители регионального ГУ МВД в Telegram-канале ведомства. Задержанных подозревают в содействии украинским военным. Отмечается, что действовали они в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.

С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков, — рассказали в областном управлении МВД.

Также полицейские отчитались об изъятии 324 единиц оружия из незаконного оборота в регионе.

Сегодня же стало известно, что в ЛНР спецслужбы задержали бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ). Источник рассказал, что мужчина занимался подготовкой терактов. У задержанного обнаружили взрывное устройство с поражающими элементами.

Ранее в Луганской Народной Республике нашли два схрона для украинских диверсантов. Как сообщается, оружие планировали использовать для терактов во время новогодних праздников.