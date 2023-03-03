В Херсонской области задержали информатора ВСУ

Фото: ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области сотрудники полиции задержан координатор ВСУ, сообщает региональное управление МВД в Telegram. Он передавал украинской стороне данные о расположении военнослужащих и военной техники ВС РФ, грозился «убивать русских», а также распространял в Сети фото и видео казни российских солдат.

В ходе допроса задержанный рассказал, что ему обещали 1500—1600 гривен за информацию о расположении российских военных и техники. Однако этих денег он не получил. Более того, украинский координатор пригрозил, что «сдаст» молодого человека, если тот будет требовать оплату.