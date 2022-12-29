В Херсонской области задержали агента СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области был задержан 54-летний гражданин Украины, который передавал СБУ данные о дислокации и маршрутах российских военных для нанесения по ним последующих артударов, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что сведения передавались кадровому сотруднику украинских спецслужб по мессенджеру WhatsApp. Мужчине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ РФ на территории Херсонской области задержан агент украинских спецслужб, собиравший сведения о ВС РФ. В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам, — говорится в сообщении.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне сводят счеты с местными жителями. По его словам, они сжигают дома и занимаются мародерством. Представитель РФ добавил, что некоторые жители Херсона сбегают, оставляя дома, а в городе идет «полное разграбление». Сжигают не только дома, но и торговые павильоны, уточнил Малькевич.

Ранее жители Херсона пожаловались, что с приходом ВСУ жизнь стала гораздо хуже, чем была, когда город контролировали российские войска. Телеканал Sky News уточнил, что херсонцы столкнулись со множеством проблем: отсутствием электричества, голодом и нехваткой тепла.