В Херсонской области взяли в плен двух офицеров украинской разведки Стремоусов: в Херсонской области взяли в плен двух офицеров разведки Украины

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе взяты в плен два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. Это произошло на андреевском направлении, отметил он в Telegram.

На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР [Украины]. Видео с допроса ожидается, — подчеркивается в его сообщении.

Стремоусов также рассказал о ситуации, которая сложилась в регионе. По его словам, украинские военные попытались тактическими группами прорваться в направлении Борозенского, однако получили отпор. Противник отступил, оставив подбитыми три танка и пять БМП.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что украинские солдаты, которые пытались провести операцию контрнаступления в Херсонской области, уперлись в оборону без шансов для дальнейшего продвижения. Он отметил, что военнослужащие ВСУ буквально остановились.