Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе взяты в плен два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. Это произошло на андреевском направлении, отметил он в Telegram.
На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР [Украины]. Видео с допроса ожидается, — подчеркивается в его сообщении.
Стремоусов также рассказал о ситуации, которая сложилась в регионе. По его словам, украинские военные попытались тактическими группами прорваться в направлении Борозенского, однако получили отпор. Противник отступил, оставив подбитыми три танка и пять БМП.
Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что украинские солдаты, которые пытались провести операцию контрнаступления в Херсонской области, уперлись в оборону без шансов для дальнейшего продвижения. Он отметил, что военнослужащие ВСУ буквально остановились.