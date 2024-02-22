В Херсонской области высказались по поводу гибели Сальдо Пресс-секретарь главы Херсонщины Василенко: новости о гибели Сальдо — фейк

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Информация о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которую начали распространять проукраинские Telegram-каналы, является фейком, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. По его словам, сам губернатор распорядился добавить эти сообщения в специальных архив с другими материалами такого же рода.

Владимир Васильевич [Сальдо] дал поручение сделать скриншот [ложной информации] и добавить очередное сообщение о его гибели в архив с фейками о «ликвидации», — отметил собеседник.

Ранее Сальдо уточнил, что к его отравлению рицином в 2022 году причастен человек из его близкого окружения. По его словам, этот человек, которому губернатор доверял, за деньги согласился «стать иудой». Путь таких людей печален, резюмировал политик.

5 августа 2022 года стало известно об отравлении главы Херсонской области Владимира Сальдо. Его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. Сообщалось, что лечением Сальдо занимались специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя. К руководству администрацией региона он вернулся 29 сентября.