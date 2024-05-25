В Херсонской области указали на последствия сброса воды с Днепрогэс Виталий Гура: открытие шлюзов Днепрогэс даст воду российским фермерам

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Открытие шлюзов плотины Днепрогэс, если Украина пойдет на этот шаг, снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура. Он добавил, что при этом фермерские хозяйственные, расположенные на территории России, получат больше воды.

Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды, — сказал он.

Данные по ситуации на Днепрогэс разнятся. Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская сторона открыла все шлюзы на плотине. По его словам, населенным пунктам, расположенным в прибрежных районах, не грозит затопление, однако под водой могут оказаться острова в дельте Днепра.

При этом глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, опроверг данную информацию. По его данным, речь идет об открытии с шандорных затворок. Рогов уточнил, что их открыли после ракетного удара по машинному залу Днепрогэс-2, зафиксированном в марте.

Также ранее МЧС России по Херсонской области сообщило, что контролирует обстановку на левом берегу Днепра в связи с ситуаций на Днепрогэсе. Спасатели уже получили прогноз, касающийся возможных последствий открытия всех шлюзов.