В Херсонской области спасли крокодилов, патагонских мар и попугаев

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков сообщил о том, что в городе Каховка были спасены крокодилы, патагонские мары и попугаи. В разговоре с газетой «Подмосковье сегодня» он уточнил, что местные фотографы хотели бросить животных в канаве, однако горожане передали животных в зоопарк, где их взяли под опеку.

Это животные со станций юных натуралистов в Каховке — патагонские мары, штук 50 попугаев. А еще крокодилы, брошенные фотографами. Они буквально хотели оставить рептилий в канаве, но люди добрые подобрали и передали нам, — признался Зубков.

По словам мужчины, поездка в Каховку выдалась тяжелой. Он отметил, что в городе большое количество военных постов, а также разрушенных зданий. Атмосфера, отметил Зубков, была напряженной. Глава «Тайгана» подчеркнул, что в Каховке часто раздаются выстрелы. Однако зоозащитникам удалось спасти всех животных и перевезти их через границу.

Там были военные посты, дороги, напряженность витала в воздухе. Каховка уже сегодня на линии обороны, там часто стреляют, много разрушенных домов. От всего этого было как-то жутковато. Но мы собрали всех животных, перевезли их через границу. Ветеринарный врач выдал акт о постановке их на карантин, — добавил Зубков.

Ранее Директор крымского парка «Тайган» рассказал, что эвакуировал животных из зоопарка Херсона по просьбе назначенного Россией руководства области. Он отметил, что временно вывез животных из зоны боевых действий. Ранее зарубежные СМИ обвинили его в краже двух волчиц, ламы, ослика, трех павлинов, двух фазанов, двух цесарок и семи енотов.