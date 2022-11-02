В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями

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Неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра, сообщили ТАСС в экстренных службах. Информация о пострадавших уточняется, начат поиск нападавших.

Буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми, — сообщил представитель экстренных служб.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территории региона началась эвакуация жителей 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра, в рамках которой планируется отселить до 70 тысяч человек. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Впоследствии жителей Каховского района Херсонской области призвали в срочном порядке покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы. По информации властей, с 6 ноября в районе проведут принудительную эвакуацию. Местных жителей попросили взять с собой документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. В администрации добавили, что для эвакуации гражданам необходимо проследовать в специально отведенные для этого пункты.