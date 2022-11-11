В Херсонской области сообщили о строительстве линии обороны на левобережье Замглавы Херсонской области Губарева: на левом берегу Днепра выстраивают надежную линию обороны

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Российские военные выстраивают линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в интервью РИА Новости. Она уточнила, что речь идет о возведении различного рода укреплений.

Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления, — сказала Губарева

Замглавы Херсонской области добавила, что работы проводятся по всему левому берегу реки.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».