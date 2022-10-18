В Херсонской области сообщили о снижении активности ВСУ Стремоусов: интенсивность обстрелов ВСУ в Херсонской области снизилась

Фото: МО Украины

Интенсивность обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ ощутимо уменьшилась, сообщил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, не наблюдается и наступательных действий украинских войск.

Все спокойно, все на своих местах. Никаких контрнаступлений мы не видим. <...> И если говорить объективно, то интенсивность огня по территории Херсонской области, по передовым линиям обороны тоже на самом деле почему-то иссякла, — сказал Стремоусов.

Он предположил, что на ВСУ могли повлиять ракетные удары по военным объектам и железнодорожным веткам. Также политик отметил, что фланги союзных войск продолжают усиливаться, чтобы отодвинуть линию фронта дальше от региона.

Накануне Стремоусов сообщил, что Киев за последние 1,5 месяца на Херсонском направлении потерял свыше 9,8 тысячи военных, включая наемников. По его словам, Украина также лишилась более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семи вертолетов.

Также он заявил, что Россия «поставит мат» Украине уже в ближайшее время. В своем видеообращении Стремоусов спрогнозировал, что это случится уже зимой. Киев же одержать победу не сможет ни при каких обстоятельствах, уверен замглавы региональной администрации.