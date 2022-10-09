В Херсонской области сообщили, что ВСУ уперлись в линию обороны

Фото: МО Украины

Украинские солдаты, которые пытались провести операцию контрнаступления в Херсонской области, уперлись в оборону без шансов для дальнейшего продвижения, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. В разговоре с ТАСС он отметил, что военнослужащие ВСУ буквально остановились.

Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких, — сказал Стремоусов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах написал, что российские сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка (ПСБ) в центре Херсона. По словам анонима, инцидент мог привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей Херсона.

До этого в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в Мелитополе, обнаружив и обезвредив гранату у детской площадки. Пострадавших в результате инцидента не было.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на анонимного сотрудника силовых структур писало, что российские силовики устранили угрозу целой серии терактов в Херсонской области. По словам источника, один из диверсантов был нейтрализован, второй задержан.