В Херсонской области распорядились изымать имущество для нужд военных В Херсонской области начали изымать лодки для нужд ВС России

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе для передачи их в пользу военных, передает ТАСС. По его словам, владельцам суден выплатят компенсации

На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным, — сказал Сальдо.

Он добавил, что меры приняли в рамках российского законодательства о военном положении.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом.

Ранее Сальдо рассказал, что правоохранительные органы раскрыли ячейку украинских преступников, которые планировали совершить теракты в местах большого скопления людей в городе Новая Каховка.

Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о намерении освободить правобережную часть региона. По его словам, Россия поднимается на новую ступень военно-промышленного производства, а ее превосходство в технике и вооружениях увеличивается.