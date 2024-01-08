В Херсонской области пять районов остались без света Сальдо: пять муниципальных округов Херсонской области обесточены из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять районов Херсонской области остались без электричества из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 киловольт, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в личном Telegram-канале. По его словам, в настоящее время бригады «Херсоноблэнерго» и специалисты «Россетей» ведут аварийные ремонтные работы.

Из-за прекращения подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя, обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа Херсонской области, не работают телевидение и радио, — написал Сальдо.

Он добавил, что ремонтные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, по словам Сальдо, часть потребителей может получить свет еще до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение планируется восстановить 9 января.

О кратковременных отключениях из-за непогоды сообщил также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, специалисты работают над устранением перебоев.

Ранее украинские СМИ сообщили, что серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Киева. После них в некоторых районах города пропало электроснабжение. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Где именно прогремели взрывы, не сообщается.